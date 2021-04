Luca Ward ricorda il primo incontro con Russell Crowe: "Gli mostrai Roma di notte" (Di martedì 13 aprile 2021) Luca Ward ha raccontato l'incontro con Russell Crowe, avvenuto pochi anni dopo l'uscita de Il Gladiatore, durante il quale il doppiatore gli ha mostrato Roma di notte. Luca Ward ha ricordato il suo primo incontro con Russell Crowe, l'attore da lui doppiato ne Il Gladiatore, spiegando che all'epoca gli mostrò Roma di notte: "Sapeva tutto della città". In questi giorni, Luca Ward è impegnato con la promozione de Il talento di essere nessuno, l'autobiografia in cui racconta aneddoti riguardanti la sua vita, sia privata che professionale. L'attore e doppiatore italiano ha quindi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021)ha raccontato l'con, avvenuto pochi anni dopo l'uscita de Il Gladiatore, durante il quale il doppiatore gli ha mostratodihato il suocon, l'attore da lui doppiato ne Il Gladiatore, spiegando che all'epoca gli mostròdi: "Sapeva tutto della città". In questi giorni,è impegnato con la promozione de Il talento di essere nessuno, l'autobiografia in cui racconta aneddoti riguardanti la sua vita, sia privata che professionale. L'attore e doppiatore italiano ha quindi ...

Advertising

nonlhocapeeta : Luca Ward che alla domanda 'il tuo posto preferito?' risponde: 'E' Roma. In questa città non può esserci un posto p… - JINIR8T : Anche se hai la voce di Luca Ward tipo - robertadelight : Al telefono: - *roca che manco Luca Ward* Senti io mi son svegliata con questa voce da caverna per via dell’allergi… - murodanesekjaer : @gel_samuel Ho detto che è più bella di quella di luca ward, era un complimento ?????????? - murodanesekjaer : La voce di Luca Ward a confronto sembra quella di paperino, ma vi vedo lenti a mettere like -