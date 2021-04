LOL – chi ride è fuori: sul caso delle gag copiate rispondono Lillo e Amazon Prime (Di martedì 13 aprile 2021) Ormai anche tutti coloro che non hanno l’abbonamento Amazon Prime Video sanno cos’è LOL – chi ride è fuori. Lo show è diventato un vero e proprio fenomeno di costume e sui social impazzano i commenti e i meme sui comici protagonisti. È proprio dai social che è montata una bufera che coinvolge 2 degli sketch più esilaranti. Quello di Elio nei panni della Gioconda e quello di Lillo che fa il prestigiatore sarebbero copiati. LoL: il caso delle gag copiate In molti, tra cui anche Selvaggia Lucarelli, hanno commentato sui social le immagini delle 2 gag dello show, comparandole a quelle (identiche) del medesimo format, nella sua versione tedesca. La polemica ha trascinato nell’occhio del ciclone i 2 comici e ha innescato una serie di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 aprile 2021) Ormai anche tutti coloro che non hanno l’abbonamentoVideo sanno cos’è LOL – chi. Lo show è diventato un vero e proprio fenomeno di costume e sui social impazzano i commenti e i meme sui comici protagonisti. È proprio dai social che è montata una bufera che coinvolge 2 degli sketch più esilaranti. Quello di Elio nei panni della Gioconda e quello diche fa il prestigiatore sarebbero copiati. LoL: ilgagIn molti, tra cui anche Selvaggia Lucarelli, hanno commentato sui social le immagini2 gag dello show, comparandole a quelle (identiche) del medesimo format, nella sua versione tedesca. La polemica ha trascinato nell’occhio del ciclone i 2 comici e ha innescato una serie di ...

