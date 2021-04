LIVE Sinner-Ramos Vinolas 6-3 6-4, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro liquida l’iberico e si regala Djokovic! (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS E chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE con un felice aggiornamento dal campo 9 perché Marco Cecchinato segue subito a ruota Sinner, battendo Koepfer 6-4 6-3 e andando al secondo turno, così come Fabio Fognini con il 6-2 7-5 su Miomir Kecmanovic. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata tennistica! Naturalmente la giornata tennistica non finisce qui: sono in corso i match di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, e più tardi giocheranno in questo ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ LADI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LADI SONEGO-FUCSOVICS E chiudiamo qui la nostracon un felice aggiornamento dal campo 9 perché Marco Cecchinato segue subito a ruota, battendo Koepfer 6-4 6-3 e andando al secondo turno, così come Fabio Fognini con il 6-2 7-5 su Miomir Kecmanovic. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata tennistica! Naturalmente la giornata tennistica non finisce qui: sono in corso i match di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, e più tardi giocheranno in questo ...

Advertising

infoitsport : ATP Montecarlo, Sinner e Fognini in campo: i risultati degli italiani in diretta LIVE - zazoomblog : LIVE Sinner-Ramos Vinolas 0-1 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: subito break dello spagnolo - #Sinner-Ramos… - zazoomblog : LIVE Sinner-Ramos Vinolas 0-1 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: subito break dello spagnolo - #Sinner-Ramos… - sportli26181512 : ATP Montecarlo, Sinner e Fognini in campo: i risultati degli italiani in diretta LIVE: Giornata a forti tinte di az… - OA_Sport : DIRETTA LIVE: Jannik Sinner sfida Albert Ramos-Vinolas, tra i giocatori più in forma nella settimana rossa preceden… -