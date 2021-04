LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 5-7 2-5, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’iberico brekka dopo un game lunghissimo, ora si fa dura (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RAMOS VINOLAS LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ game Davidovich Fokina, 5-2. E il copione si ripete: dritto in rete di Matteo. A-40 Servizio e rovescio, palla del 5-2. 40-40 Davidovich è dinamico, attacca a rete e costringe al passante Berrettini, palla in rete. 30-40 Va fuori il chop di dritto di Matteo, costretto in difesa. 15-40 Berrettini costringe sul fondo Davidovich che sbaglia: due palle dell’immediato controbreak. 15-30 Gran prima di servizio ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RAMOS VINOLAS LADI SONEGO-FUCSOVICS LADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ, 5-2. E il copione si ripete: dritto in rete di Matteo. A-40 Servizio e rovescio, palla del 5-2. 40-40è dinamico, attacca a rete e costringe al passante, palla in rete. 30-40 Va fuori il chop di dritto di Matteo, costretto in difesa. 15-40costringe sul fondoche sbaglia: due palle dell’immediato controbreak. 15-30 Gran prima di servizio ...

Advertising

live_tennis : Rolex Monte-Carlo Masters - 2nd Round: Alejandro Davidovich Fokina beat Matteo Berrettini 7-5, 6-3 - Napolitanto : @VinceMartucci sto seguendo Berrettini sul live score e me lo da sotto di un set per 7 a 5 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 4-5 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 4-5 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 1-4 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: timidi segnali di ripresa ma l’iberico non… -