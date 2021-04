La Buttol lascia San Felice a Cancello: ‘Messa in mora al comune inadempiente’ (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAllo scadere del termine indicato nella diffida inviata a fine marzo, la Buttol Srl conferma la volontà di lasciare l’appalto di San Felice a Cancello attraverso una risoluzione contrattuale. Nei quindici giorni concessi all’amministrazione comunale non si è registrato alcun segnale teso ad affrontare le questioni indicate nella diffida, costringendo l’azienda a una messa in mora. La società vanta crediti per un milione di euro. Una serie di inadempienze contrattuali hanno portato la Buttol a gettare la spugna. Si tratta del mancato pagamento dei canoni, della ritardata liquidazione dei canoni oltre il termine di 30 giorni previsti dal contratto d’appalto, del mancato pagamento del maggior costo di smaltimento della frazione umida, del mancato pagamento del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAllo scadere del termine indicato nella diffida inviata a fine marzo, laSrl conferma la volontà dire l’appalto di Sanattraverso una risoluzione contrattuale. Nei quindici giorni concessi all’amministrazione comunale non si è registrato alcun segnale teso ad affrontare le questioni indicate nella diffida, costringendo l’azienda a una messa in. La società vanta crediti per un milione di euro. Una serie di inadempienze contrattuali hanno portato laa gettare la spugna. Si tratta del mancato pagamento dei canoni, della ritardata liquidazione dei canoni oltre il termine di 30 giorni previsti dal contratto d’appalto, del mancato pagamento del maggior costo di smaltimento della frazione umida, del mancato pagamento del ...

