Intesa Sanpaolo Assicura, Truini: “Contiamo di proseguire percorso di open innovation nei prossimi anni” (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – “Dal 2019 la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo ha avviato una partnership strategica con Yolo, primo broker digitale in Italia, per affrontare le nuove sfide che impattano ormai anche sul mondo Assicurativo, con l’obiettivo di proporre polizze on demand a tutta quella fascia di clientela sempre meno propensa ad interagire con una filiale”. Lo ha affermato Alessia Truini, Responsabile Prodotti Rami Elementari/CPI e Canali Digitali di Intesa Sanpaolo Assicura, all’interno della tavola rotonda dal titolo “Assicurazioni e Digitale: necessità fa rima con opportunità”. “Con questa esperienza di digitalizzazione, partita dal prodotto PET – ha aggiunto Truini – abbiamo affinato la nostra capacità di offerta ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – “Dal 2019 la Divisione Insurance diha avviato una partnership strategica con Yolo, primo broker digitale in Italia, per affrontare le nuove sfide che impattano ormai anche sul mondotivo, con l’obiettivo di proporre polizze on demand a tutta quella fascia di clientela sempre meno prsa ad interagire con una filiale”. Lo ha affermato Alessia, Responsabile Prodotti Rami Elementari/CPI e Canali Digitali di, all’interno della tavola rotonda dal titolo “zioni e Digitale: necessità fa rima con opportunità”. “Con questa esperienza di digitalizzazione, partita dal prodotto PET – ha aggiunto– abbiamo affinato la nostra capacità di offerta ...

Advertising

juventusfc : Intesa Sanpaolo Official Bank di Juventus! ? - blogsicilia : #notizie #sicilia 16 milioni da fondo beneficenza Intesa Sanpaolo nel 2021 - - MatteoSarto1 : Presentate le Linee Guida del Fondo di Beneficenza di #IntesaSanpaolo #TerzoSettore #NonProfit #Volontariato… - anna_buchh : RT @adiconsum: ????Fusione UBI Banca con Intesa Sanpaolo: ??Che cosa succede ai correntisti? - statodelsud : Fusione UBI Banca in Intesa Sanpaolo: nuovo IBAN per i pagamenti -