Inter | i numeri parlano chiaro | nei top 5 campionati europei nessuno come te

(Di martedì 13 aprile 2021) Ida parte dell’allenata da Antonio Conte L’di Antonio Conte sta facendo qualcosa di straordinario e lo si capisce non solo guardando la classifica della Serie A che vede i nerazzurri al comando, ma ad alcune statistiche che coinvolgono i 5 maggiori. La squadra nerazzurra vanta una media di 2.47 punti di media a gara, per arrivare a 74 in 30 giornate. Nemmeno il Manchester City di Guardiola (è primo a 74 ma con una media di 2.31 in 32 turni) è riuscito a centrare questo traguardo. Il Bayern Monaco è a 65 punti in 28 partite (media 2.32), l’Atletico Madrid a 67 in 30 (2.23). Infine il Lille in Francia a 29 in 32 partite (2.16). In più, mentre i nerazzurri – considerando il solo campionato – hanno perso solo due volte, 2-1 contro Milan e Sampdoria, ...

... in quanto sono queiche sono divisibili solo per sé stessi e per zero, ossia che non hanno relazioni con altri che non con sé stessi e con il nulla. Ecco, in questo momento l'è sola, ...Ma alla fine, iparlano: 'Miglior attacco e miglior difesa. Si critica il gioco dell'e ci si pone domande sul primato in classifica. Contro tutto e tutti'. A parlare è, ovviamente, un ...I NUMERI DI MERET - Le statistiche di quest'anno ... senza invece la media scende a circa 1,85. COME L'INTER - L’Inter, prossima avversaria del Napoli, ha ottenuto 9 clean sheet nelle ultime 12 ...(Corriere della Sera) Eccoli: da quanto Antonio Conte siede sulla panchina dell'Inter, i nerazzurri hanno raccolto la bellezza di 156 punti in 68 giornate. E' una questione di numeri, di passi da ...