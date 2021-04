In arrivo le sanzioni per gli infermieri No vax scesi in piazza contro l’obbligatorietà. La federazione: «Agiremo con rigore» (Di martedì 13 aprile 2021) Erano circa 400 gli operatori sanitari, sabato 11 marzo, che hanno partecipato alla manifestazione del comitato Di sana e robusta costituzione. Provenienti da tutta Italia, molti di loro fotografati senza mascherina, hanno protestato in piazza del Popolo, a Roma, contro l’obbligo vaccinale anti-Coronavirus per le professioni sanitarie. La Fnopi, la federazione nazionale ordini professioni infermieristiche, ha annunciato che saranno presi provvedimenti contro i partecipanti iscritti all’albo. Toccherà agli ordini locali identificarli, convocarli per sentire le regioni dei singoli e, nel caso, intervenire con le sanzioni. La Fnopi: «Atteggiamento che altera l’immagine della professione» «La federazione – si legge in una nota – stigmatizza e rifiuta l’immagine data ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) Erano circa 400 gli operatori sanitari, sabato 11 marzo, che hanno partecipato alla manifestazione del comitato Di sana e robusta costituzione. Provenienti da tutta Italia, molti di loro fotografati senza mascherina, hanno protestato indel Popolo, a Roma,l’obbligo vaccinale anti-Coronavirus per le professioni sanitarie. La Fnopi, lanazionale ordini professionistiche, ha annunciato che saranno presi provvedimentii partecipanti iscritti all’albo. Toccherà agli ordini locali identificarli, convocarli per sentire le regioni dei singoli e, nel caso, intervenire con le. La Fnopi: «Atteggiamento che altera l’immagine della professione» «La– si legge in una nota – stigmatizza e rifiuta l’immagine data ...

