Il messaggio di Harry per il nonno Filippo è bellissimo (e c’entra pure il barbecue) (Di martedì 13 aprile 2021) Era suo nonno. E il suo messaggio di addio al nonno che se n’è andato a 99 anni, due mesi prima del 100esimo, quasi a volerlo beffare, sembra il messaggio di un “nipote qualsiasi” scritto su un social qualsiasi. Un nipote che scrive bene e sa quello che fa. Così, il saluto di Harry al Principe Filippo riporta la vita nelle stanze reali, con parole semplici. Lo chiama “granpa”. Un “granpa”, dice Harry, che si è sempre preso cura della nonna (“granny”, mica Regina Elisabetta). E per questo lo ringrazia, non a torto: come farà Betty senza Phil, che stava sempre un passo indietro fisicamente ma a fianco con la testa. “È stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine“. Ancora grazie, dice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Era suo. E il suodi addio alche se n’è andato a 99 anni, due mesi prima del 100esimo, quasi a volerlo beffare, sembra ildi un “nipote qualsiasi” scritto su un social qualsiasi. Un nipote che scrive bene e sa quello che fa. Così, il saluto dial Principeriporta la vita nelle stanze reali, con parole semplici. Lo chiama “granpa”. Un “granpa”, dice, che si è sempre preso cura della nonna (“granny”, mica Regina Elisabetta). E per questo lo ringrazia, non a torto: come farà Betty senza Phil, che stava sempre un passo indietro fisicamente ma a fianco con la testa. “È stato mio: maestro di, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine“. Ancora grazie, dice ...

