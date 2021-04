Il Governatore sfida il generale Figliuolo (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Erika Noschese Vincenzo De Luca contro tutti. Dall’inizio della pandemia ad oggi, il vero protagonista di quest’emergenza sanitaria sembra essere proprio il Governatore della Regione Campania che ha sfidato anche il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid. Il presidente di Palazzo Santa Lucia, infatti, durante una visita a Benevento in occasione dell’inaugurazione dello sportello del centro per l’impiego dell’Anpal ha dichiarato che la Campania non procederò, dopo gli over 80 e le categorie fragili, per fasce d’età ma per categorie economiche per una ripresa economica a livello regionale. “La Campania è stata una regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore altro è la stupidità. Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo al quale ho ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Erika Noschese Vincenzo De Luca contro tutti. Dall’inizio della pandemia ad oggi, il vero protagonista di quest’emergenza sanitaria sembra essere proprio ildella Regione Campania che hato anche ilFrancesco, commissario straordinario all’emergenza Covid. Il presidente di Palazzo Santa Lucia, infatti, durante una visita a Benevento in occasione dell’inaugurazione dello sportello del centro per l’impiego dell’Anpal ha dichiarato che la Campania non procederò, dopo gli over 80 e le categorie fragili, per fasce d’età ma per categorie economiche per una ripresa economica a livello regionale. “La Campania è stata una regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore altro è la stupidità. Ho appena finito di parlare con il commissarioal quale ho ...

