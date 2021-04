Il bel gesto di Sabrina Ferilli nei confronti dell’operaio licenziato per un post sulla sua fiction (Di martedì 13 aprile 2021) La vicenda che ha visto come protagonista Riccardo Cristello ha fatto molto rumore. Lui, operaio che lavora per Arcelor Mittal a Taranto, è stato licenziato dall’azienda (ex Ilva) per aver condiviso un post su Facebook in cui invitava gli altri utenti a guardare la fiction ‘Svegliati Amore Mio’ – in onda su Canale 5 – che racconta uno spaccato di realtà molto simile a quella tarantina (da anni al centro del dibattito socio-ambientale). Quel post, con lo screenshot di Sabrina Ferilli, ha provocato la reazione dell’azienda che ha deciso di licenziarlo. Ora, però, l’attrice romana scende in campo in difesa dell’operaio. Il bel gesto di Sabrina Ferilli nei confronti dell’operaio di Arcelor ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) La vicenda che ha visto come protagonista Riccardo Cristello ha fatto molto rumore. Lui, operaio che lavora per Arcelor Mittal a Taranto, è statodall’azienda (ex Ilva) per aver condiviso unsu Facebook in cui invitava gli altri utenti a guardare la‘Svegliati Amore Mio’ – in onda su Canale 5 – che racconta uno spaccato di realtà molto simile a quella tarantina (da anni al centro del dibattito socio-ambientale). Quel, con lo screenshot di, ha provocato la reazione dell’azienda che ha deciso di licenziarlo. Ora, però, l’attrice romana scende in campo in difesa. Il beldineidi Arcelor ...

Advertising

neXtquotidiano : Il bel gesto di Sabrina #Ferilli nei confronti dell’operaio licenziato per un post sulla sua fiction… - TeatroRandagio : @marta_pellizzi È già qualcosa..è bello mostrare interesse per un bel gesto che ti piace. Rendi merito a chi te lo fa. - 25O319 : RT @b_baolo: @RdiMilano @giudiiiiiiiii è stato un bel gesto riceverli. Speriamo sia di buon auspicio a breve, in culo ai pidocchiosi che se… - FulvioMarini : RT @BresciaOfficial: Iniziamo la settimana con un bel gesto. Sosteniamo chi ha bisogno in un momento non semplice per la nostra città. ?? Q… - Debina87 : @IsolaDeiFamosi Direi di sì. Angela ha fatto un bel gesto secondo me e la punizione, considerando che non hanno qua… -

Ultime Notizie dalla rete : bel gesto "Insieme per l'ambiente": il gruppo Facebook che sensibilizza gli alessandrini sulla raccolta dei rifiuti Alcune zone sono veramente disastrate, e vorrei avere un bel gruppetto di persone che possano darmi ... Il mio motto è questo: da un piccolo gesto parte un grande cambiamento. Non è immediato, però è un ...

Olbia: Pittulongu si mobilita per curare micio Stefano ... e chissà che l'autore dell'efferato gesto contro Stefano non venga mosso almeno da un minimo, ...in una busta anonima almeno una parte dei soldi dell'intervento per restituire un po' di speranza al bel ...

Osimhen, il bel gesto dell'attaccante del Napoli: l'appello sui social NapoliToday Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi racconta: “Un gesto meraviglioso” Iva Zanicchi racconta a proposito di Tommaso Zorzi: "Un gesto meraviglioso" Fanno entrambi parte della squadra di Ilary Blasi per questa edizione de ...

International Kissing day: il 13 aprile si festeggia il bacio, il gesto d’amore più vero Uno dei gesti più semplici e più sinceri per dimostrare amore ed affetto è proprio il bacio Dal passionale bacio a Times Squere tra il marinaio e l’infermiera nel 1945, nel mentre che si festeggiava l ...

Alcune zone sono veramente disastrate, e vorrei avere ungruppetto di persone che possano darmi ... Il mio motto è questo: da un piccoloparte un grande cambiamento. Non è immediato, però è un ...... e chissà che l'autore dell'efferatocontro Stefano non venga mosso almeno da un minimo, ...in una busta anonima almeno una parte dei soldi dell'intervento per restituire un po' di speranza al...Iva Zanicchi racconta a proposito di Tommaso Zorzi: "Un gesto meraviglioso" Fanno entrambi parte della squadra di Ilary Blasi per questa edizione de ...Uno dei gesti più semplici e più sinceri per dimostrare amore ed affetto è proprio il bacio Dal passionale bacio a Times Squere tra il marinaio e l’infermiera nel 1945, nel mentre che si festeggiava l ...