Gravissimo lutto per Beatrice Buonocore di UeD. L’ultimo commosso saluto: “Guardaci da lassù” (Di martedì 13 aprile 2021) Una notizia terribile ha colpito l’ex corteggiatrice di Davide Donadei a ‘Uomini e Donne’, Beatrice Buonocore. La ragazza è stata infatti travolta da un Gravissimo lutto, che le ha stravolto negativamente la giornata. L’annuncio è stato fatto dalla diretta interessata attraverso una storia, pubblicata sul suo profilo Instagram. Non è possibile leggere pubblicamente le risposte dei suoi follower, ma siamo sicuri che avrà ricevuto un grandissimo affetto dal popolo del web. Recentemente era tornata a parlare proprio di Davide: “Tante cose vanno male alla fine, io sono stata male nelle prime due tre settimane ma poi te ne fai una ragione. Pensi che magari lui si doveva trovare quella giusta e quella giusta non ero io…evidentemente magari neanche lui era quello giusto per me. La cosa bella di Uomini e Donne é il vedersi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Una notizia terribile ha colpito l’ex corteggiatrice di Davide Donadei a ‘Uomini e Donne’,. La ragazza è stata infatti travolta da un, che le ha stravolto negativamente la giornata. L’annuncio è stato fatto dalla diretta interessata attraverso una storia, pubblicata sul suo profilo Instagram. Non è possibile leggere pubblicamente le risposte dei suoi follower, ma siamo sicuri che avrà ricevuto un grandissimo affetto dal popolo del web. Recentemente era tornata a parlare proprio di Davide: “Tante cose vanno male alla fine, io sono stata male nelle prime due tre settimane ma poi te ne fai una ragione. Pensi che magari lui si doveva trovare quella giusta e quella giusta non ero io…evidentemente magari neanche lui era quello giusto per me. La cosa bella di Uomini e Donne é il vedersi ...

Advertising

infoitcultura : Ivana Mrazova gravissimo lutto per lei: I messaggi di cordoglio del web - infoitcultura : Lutto gravissimo per Ivana Mrazova. Poche parole per annunciare cosa è successo: “Ti amo” - infoitcultura : Elisa colpita da un gravissimo lutto: «Il Covid se li è portati via entrambi» - zazoomblog : Lutto gravissimo per Ivana Mrazova. Poche parole per annunciare cosa è successo: “Ti amo” - #Lutto #gravissimo… - SmorfiaDigitale : Elisa colpita da un gravissimo lutto: Il Covid se li portati via entrambi -