Giulio Berruti vaccinato con AstraZeneca a 36 anni | l’attore zittisce tutti

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021) News L’ex protagonista di Squadra Antimafia e tante altre fiction Mediaset è stato accusato di aver ricevuto dei privilegi per via della sua relazione con Maria Elena Boschi Pubblicato su 13 Aprile 2021al centro della polemica da giorni. Dopo cheha ricevuto il vaccinocontro il Covid – documentato con foto su Instagram – è praticamente scoppiata la bufera.ha solo 36: perché è già statomentre tanti altri italiani, decisamente più anziani, sono ancora in attesa? Molti hanno accusato l’interprete dagli occhi di ghiaccio di essere stato privilegiato per via della sua relazione con Maria Elena Boschi, attualmente Sottosegretario di Stato alla Presidenza ...