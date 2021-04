"Freno di emergenza". Merkel silenzia i Laender, varate restrizioni nazionali (Di martedì 13 aprile 2021) Basta andare in ordine sparso, ci penso io. Così Angela Merkel silenzia i Laender, cambia la legge Covid e dispone misure restrittive uniche a livello nazionale per porre un argine alla pandemia di Coronavirus in Germania, arrivata a un punto critico, “forse il peggiore” secondo le parole della cancelliera. La novità è che le nuove norme prevedono un “Freno di emergenza” e prevarranno sulle disposizioni regionali, come rende noto la Dpa. I provvedimenti, che devono comunque passare per il Parlamento, includono coprifuoco notturni a livello locale e chiusura degli esercizi commerciali nel caso di un eccessivo aumento dei numeri dei contagi. Effetto e soluzione centralista dello scontro prolungato tra la cancelliera, il ministro della Salute Jens Spahn e i politici dell’Unione - alfieri di un lockdown ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Basta andare in ordine sparso, ci penso io. Così Angela, cambia la legge Covid e dispone misure restrittive uniche a livello nazionale per porre un argine alla pandemia di Coronavirus in Germania, arrivata a un punto critico, “forse il peggiore” secondo le parole della cancelliera. La novità è che le nuove norme prevedono un “di” e prevarranno sulle disposizioni regionali, come rende noto la Dpa. I provvedimenti, che devono comunque passare per il Parlamento, includono coprifuoco notturni a livello locale e chiusura degli esercizi commerciali nel caso di un eccessivo aumento dei numeri dei contagi. Effetto e soluzione centralista dello scontro prolungato tra la cancelliera, il ministro della Salute Jens Spahn e i politici dell’Unione - alfieri di un lockdown ...

