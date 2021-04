Ferrero: in arrivo i gelati “Rocher” e i ghiaccioli “Estathè Ice” (Di martedì 13 aprile 2021) In arrivo una grande novità per la casa Ferrero, presto saranno disponibili i nuovi gelati “Rocher” e i ghiaccioli “Estathè Ice” Ferrero decide a sorpresa di lanciare sul mercato due nuovi prodotti interessantissimi. Ben presto gli amanti del gelato potranno andare al supermercato e scegliere di gustare i nuovi gelati a stecca “Rocher” e i ghiaccioli “Estathè Ice”. Ferrero Rocher e Raffaello, fanno così il loro ingresso nella sotto categoria degli stecchi che vale il 18% del mercato dei gelati. Durante l’estate le praline Ferrero vengono ritirate da tutti i punti vendita per evitare che il caldo le danneggi, e sono reintrodotte ... Leggi su zon (Di martedì 13 aprile 2021) Inuna grande novità per la casa, presto saranno disponibili i nuovi” e iIce”decide a sorpresa di lanciare sul mercato due nuovi prodotti interessantissimi. Ben presto gli amanti del gelato potranno andare al supermercato e scegliere di gustare i nuovia stecca “” e iIce”.e Raffaello, fanno così il loro ingresso nella sotto categoria degli stecchi che vale il 18% del mercato dei. Durante l’estate le pralinevengono ritirate da tutti i punti vendita per evitare che il caldo le danneggi, e sono reintrodotte ...

