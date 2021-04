Euro 2021, via libera dal Governo: Olimpico aperto al 25% (Di martedì 13 aprile 2021) La FIGC ha ricevuto la lettera dell’esecutivo in cui viene accolta la richiesta di apertura al 25% dello stadio in occasione delle partite degli Europei Dopo ore di attesa è arrivato anche il si del Governo: l’Europeo in Italia sarà a porte aperte. La decisione non era scontata ed è stata il frutto di una mediazione tra il presidente della Figc con l’ esecutivo e i ministri competenti. Parola finale l’ha avuta il Cts che dopo aver chiesto più tempo alla Uefa, ha dato il parere favorevole nella mattinata. Poco fa è stata, invece, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali con una lettera a dare il via libera alla presenza degli spettatori, con una soglia del 25% della capienza, allo Stadio Olimpico di Roma per le quattro partite dell’Europeo che per la prima volta nella sua ... Leggi su zon (Di martedì 13 aprile 2021) La FIGC ha ricevuto la lettera dell’esecutivo in cui viene accolta la richiesta di apertura al 25% dello stadio in occasione delle partite deglipei Dopo ore di attesa è arrivato anche il si del: l’peo in Italia sarà a porte aperte. La decisione non era scontata ed è stata il frutto di una mediazione tra il presidente della Figc con l’ esecutivo e i ministri competenti. Parola finale l’ha avuta il Cts che dopo aver chiesto più tempo alla Uefa, ha dato il parere favorevole nella mattinata. Poco fa è stata, invece, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali con una lettera a dare il viaalla presenza degli spettatori, con una soglia del 25% della capienza, allo Stadiodi Roma per le quattro partite dell’peo che per la prima volta nella sua ...

