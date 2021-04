Daydreamer, anticipazioni 14 aprile: Sanem rincorre Can e lo bacia (Di martedì 13 aprile 2021) Sanem farà un gesto totalmente inaspettato a Daydreamer. Le anticipazioni inerenti la puntata in onda domani 14 aprile, rivelano che la ragazza vedrà Yigit insieme a Cemal e questa volta non crederà alla sua scusa. Dopo avergli chiesto di non intromettersi più nella sua vita privata, rincorrerà Can e lo bacerà. Nel frattempo, Leyla incontrerà Ferit, il maestro di canto, ma Emre noterà che l'uomo ha un interesse nei confronti di sua moglie. Intanto, Can e Sanem si cercheranno a vicenda ed infine, Nihat sarà alle prese con la dieta. Daydreamer, trama 14 aprile: Can e Sanem recuperano delle creme dal deposito di Cemal Le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in onda domani 14 ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 aprile 2021)farà un gesto totalmente inaspettato a. Leinerenti la puntata in onda domani 14, rivelano che la ragazza vedrà Yigit insieme a Cemal e questa volta non crederà alla sua scusa. Dopo avergli chiesto di non intromettersi più nella sua vita privata,rà Can e lo bacerà. Nel frattempo, Leyla incontrerà Ferit, il maestro di canto, ma Emre noterà che l'uomo ha un interesse nei confronti di sua moglie. Intanto, Can esi cercheranno a vicenda ed infine, Nihat sarà alle prese con la dieta., trama 14: Can erecuperano delle creme dal deposito di Cemal Leinerenti la puntata in onda domani 14 ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 13 aprile - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 14 aprile: Can e Sanem dormono insieme - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 14 aprile: Can spezza il cuore a Sanem - ItsLucyEm : DayDreamer, anticipazioni al 23/4: l'auto di Can e Sanem verrà travolta da un camion - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 14 aprile: Can e Sanem dormono insieme - #Daydreamer #anticipazioni #aprile: -