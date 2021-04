Dai fan di Bolsonaro pressioni su Draghi per cacciare Speranza (Di martedì 13 aprile 2021) Guai a toccare Speranza! Se cade lui potrebbe cadere anche il terzo governo della legislatura. Perché questa preoccupazione? Perché la Destra (al governo) come fece con Arcuri sta facendo pressioni ... Leggi su globalist (Di martedì 13 aprile 2021) Guai a toccare! Se cade lui potrebbe cadere anche il terzo governo della legislatura. Perché questa preoccupazione? Perché la Destra (al governo) come fece con Arcuri sta facendo...

Advertising

fallimento_0 : RT @fearfeline_: che nessuno di voi sappia qualcosa. Gigi disse che è possibile nascondere una relazione dai fan e paparazzi. 'se non vuoi… - Giorgiaa394 : @allofmehs Dai non generalizzare mica la pensiamo tutti così, anche se non sono loro fan, a me a livello di persona… - Cansandokan1 : @mdr_lp Ma io non mai visto pubblicare dai diretti interessati nessun giornale di gossip o fare dichiarazioni ma le… - globalistIT : - ipomeabonanox : Il libro è un prima persona e questo per me è il primo meh. Non sono una fan della prima persona: si crea un limite… -