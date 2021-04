Advertising

LaStampa : Cucciolo di cane lanciato da un’auto nell’Agrigentino: “Ha ferite e urla di dolore, non si attacca al biberon”… - normalatosca : RT @Emilystellaemi2: Agrigento, cucciolo lanciato da un'auto in corsa: «Ha ferite e urla dal dolore» - jfktormento : RT @avinci_95: #Agrigento, lanciato fuori dal finestrino a nemmeno una settimana di vita: è la triste sorte di un piccolo meticcio bianco s… - bellalilli16 : RT @avinci_95: #Agrigento, lanciato fuori dal finestrino a nemmeno una settimana di vita: è la triste sorte di un piccolo meticcio bianco s… - sereleoviolafio : RT @lazampa: Cucciolo di cane lanciato da un’auto nell’Agrigentino: “Ha ferite e urla di dolore, non si attacca al biberon” @fulviocerutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cucciolo lanciato

Undi una settimana circa, ancora con gli occhi chiusi, è stato abbandonato dopo essere statoda un'auto in corsa a Menfi ( Agrigento ), in una stradina di campagna. A ritrovarlo è ..."La gente è impazzita:da un'auto in corsa a Menfi. Fate schifo!!! Siete feccia!!! Dovete bruciare all'inferno maldetti bastardi!!! Non bastava strapparlo alla madre dopo neanche una settimana!!! Non ...Non ha potuto vedere quanto stava accadendo, ma ha sentito il suo corpo sbattere sull'asfalto. Un cucciolo di una settimana circa, ancora con gli occhi chiusi, è stato ...Era stato Marcello Visca a dare il via libera all’uccisione della famiglia di cinghiali, composta da mamma e cuccioli, intrappolata nel parco ...