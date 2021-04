Concorso Ministero Giustizia, 18 dirigenti esecuzione penale esterna: come cambiano le prove (Di martedì 13 aprile 2021) Il decreto 8 aprile indica nuove modalità di svolgimento del Concorso Ministero Giustizia per 18 dirigenti del ruolo di esecuzione penale esterna – Dipartimento Giustizia minorile. In particolare sono stati modificati gli articoli 9, 10 e 12 del bando, con l’aggiunta di una preselezione e la definizione degli altri step della selezione: le due prove scritte e la prova orale. Ecco le principali novità. Concorsi Ministero Giustizia: bandi attivi e novità Concorso Ministero Giustizia per 18 dirigenti esecuzione penale esterna: la selezione Il Concorso di accesso al ruolo ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 aprile 2021) Il decreto 8 aprile indica nuove modalità di svolgimento delper 18del ruolo di– Dipartimentominorile. In particolare sono stati modificati gli articoli 9, 10 e 12 del bando, con l’aggiunta di una preselezione e la definizione degli altri step della selezione: le duescritte e la prova orale. Ecco le principali novità. Concorsi: bandi attivi e novitàper 18: la selezione Ildi accesso al ruolo ...

