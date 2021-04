Catania, ex agente di polizia arrestato per l’omicidio di un 80enne (Di martedì 13 aprile 2021) Lo scorso 7 aprile, un uomo di 80 anni, vedovo, era stato trovato senza vita nel monolocale in cui abitava, non lontano dall’ospedale Garibaldi: sul corpo erano presenti diverse coltellate. Adesso i carabinieri della squadra mobile di Catania hanno convalidato l’arresto di A.G., 50 anni, per l’omicidio del pensionato. A.G., ex agente della polizia penitenziaria, non è estraneo al crimine: già nel 2006 era stato arrestato per l’omicidio di una prostituta nigeriana, uccisa con le medesime modalità dell’anziano. Al tempo, però, l’uomo non venne ritenuto capace di intendere e di volere al momento del compimento delitto e fu per questi motivi che il giudice dispose la sua scarcerazione. L’uomo davanti al Gip non ha reso confessione, ma aveva già ammesso al sostituto procuratore il ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 aprile 2021) Lo scorso 7 aprile, un uomo di 80 anni, vedovo, era stato trovato senza vita nel monolocale in cui abitava, non lontano dall’ospedale Garibaldi: sul corpo erano presenti diverse coltellate. Adesso i carabinieri della squadra mobile dihanno convalidato l’arresto di A.G., 50 anni, perdel pensionato. A.G., exdellapenitenziaria, non è estraneo al crimine: già nel 2006 era statoperdi una prostituta nigeriana, uccisa con le medesime modalità dell’anziano. Al tempo, però, l’uomo non venne ritenuto capace di intendere e di volere al momento del compimento delitto e fu per questi motivi che il giudice dispose la sua scarcerazione. L’uomo davanti al Gip non ha reso confessione, ma aveva già ammesso al sostituto procuratore il ...

