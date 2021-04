Casi Covid in Serie C, Ghirelli: “Preoccupato per i playoff, non vorrei parlare di ulteriore slittamento” (Di martedì 13 aprile 2021) In Serie C stanno per chiudersi i campionati dei rispettivi gironi. Poi si inizierà con i playoff e playout, ma i Casi Covid continuano ad esserci nella varie squadre. A SportChannel il presidente di lega Francesco Ghirelli ha parlato della situazione: “E’ un campionato particolare a causa del Covid-19 che ha segnato le partite, non fosse altro che per l’assenza del pubblico. Ha dato problemi di precarietà e nel corso di questo fine campionato speriamo non determini ulteriori squilibri e problemi, dobbiamo stare attenti non è stato un anno facile. Siamo preoccupati per i playoff purtroppo, è evidente, speriamo non ci sia un ulteriore appesantimento della situazione. Io non sono superstizioso ma non mi permetterei mai di parlare di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) InC stanno per chiudersi i campionati dei rispettivi gironi. Poi si inizierà con ie playout, ma icontinuano ad esserci nella varie squadre. A SportChannel il presidente di lega Francescoha parlato della situazione: “E’ un campionato particolare a causa del-19 che ha segnato le partite, non fosse altro che per l’assenza del pubblico. Ha dato problemi di precarietà e nel corso di questo fine campionato speriamo non determini ulteriori squilibri e problemi, dobbiamo stare attenti non è stato un anno facile. Siamo preoccupati per ipurtroppo, è evidente, speriamo non ci sia unappesantimento della situazione. Io non sono superstizioso ma non mi permetterei mai didi ...

