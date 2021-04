Avanti un altro…pure di sera! Elisabetta Gregoraci stuzzica Paolo Bonolis e lui la punge (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo la chiusura di Live-non è la D’Urso su Canale 5 è sbarcato Avanti un altro… pure di sera!, riedizione di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, il cui debutto tv è stato segnato dalla presenza di Elisabetta Gregoraci. La prima puntata del nuovo format della domenica sera, dell’11 aprile 2021, ha visto contrapporsi tra loro la squadra rappresentante del Gf vip e quella degli Opinionisti tv, e alla prima ha preso parte proprio l’ex di Flavio Briatore, che avviando il nuovo gioco tv ha stuzzicato Bonolis chiedendogli se usasse fare esercizi per tenersi in forma. La risposta del conduttore del Biscione è stata pungente ed esilarante, lasciando intendere di essere abbastanza ricco per potersi ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo la chiusura di Live-non è la D’Urso su Canale 5 è sbarcatoun altro… pure di, riedizione diun altro condotto dae Luca Laurenti, il cui debutto tv è stato segnato dalla presenza di. La prima puntata del nuovo format della domenica sera, dell’11 aprile 2021, ha visto contrapporsi tra loro la squadra rappresentante del Gf vip e quella degli Opinionisti tv, e alla prima ha preso parte proprio l’ex di Flavio Briatore, che avviando il nuovo gioco tv hatochiedendogli se usasse fare esercizi per tenersi in forma. La risposta del conduttore del Biscione è statante ed esilarante, lasciando intendere di essere abbastanza ricco per potersi ...

