Amici Serale: Conti scappa da Maria De Filippi. Rai1 piazza Montalbano

Nuovo scenario televisivo da sabato 19 aprile 2021. La ventesima stagione del Serale di Amici non ha rivali quest'anno e domina gli ascolti tv. La puntata della scorsa settimana ha conquistato quasi sei milioni di telespettatori pari al 26% di share. Un risultato con cui la rete ammiraglia del Biscione ha doppiato la concorrenza del primo canale della tv di Stato. Già da alcune settimane si vociferava, adesso c'è una certezza: la seconda stagione di Top Dieci andrà in onda di venerdì sera su Rai1. Il programma di Carlo Conti era previsto inizialmente con il sabato sera.

