Al banco delle dosi così fragili così forti (Di martedì 13 aprile 2021) Dottore, si ricorda di me? Un'umanità fragile al banco dei vaccini. È quasi mezzanotte, i pazienti oncologici riempiono gli ultimi moduli al banco della speranza. Li chiamano fragili e sono anche ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 aprile 2021) Dottore, si ricorda di me? Un'umanità fragile aldei vaccini. È quasi mezzanotte, i pazienti oncologici riempiono gli ultimi moduli aldella speranza. Li chiamanoe sono anche ...

Ultime Notizie dalla rete : banco delle Al banco delle dosi così fragili così forti È quasi mezzanotte, i pazienti oncologici riempiono gli ultimi moduli al banco della speranza. Li ... L'altra faccia dei furbetti che saltano le code o dei disagi delle attese è qui, negli ospedali di ...

Al banco delle dosi così fragili così forti

Li chiamano fragili e sono anche fortissimi: in fila si passano le informazioni sulla chemio conclusa, sulla seduta di «radio» da fare ancora, sui futuri appuntamenti e sul vaccino in arrivo ...

