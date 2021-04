A Potenza AstraZeneca va a ruba come fosse il Black Friday (Di martedì 13 aprile 2021) In Basilicata il vaccino AstraZeneca non fa paura. È bastato un post su Facebook in cui il governatore Vito Bardi comunicava l'apertura delle somministrazioni, anche senza prenotazioni, a coloro che hanno un'età compresa fra 60 e 79 anni, per provocare assembramenti di fronte al San Carlo di Potenza. Ieri centinaia di cittadini provenienti da tutta la Basilicata (inclusi i caregiver di minori di sedici anni), si sono spintonati contro le transenne davanti alle tende del Qatar nel parcheggio dell'ospedale per una dose del vaccino. Oggi è la seconda giornata e le somministrazioni sono centralizzate a Potenza e Matera, per le rispettive province. Dopo la ressa di ieri, è cambiata la modalità: se lunedì potevano presentarsi i cittadini lucani ultrasessantenni (dai 60 ai 79 anni), martedì solo i cittadini di età compresa fra i 75 e i 79 ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 aprile 2021) In Basilicata il vaccinonon fa paura. È bastato un post su Facebook in cui il governatore Vito Bardi comunicava l'apertura delle somministrazioni, anche senza prenotazioni, a coloro che hanno un'età compresa fra 60 e 79 anni, per provocare assembramenti di fronte al San Carlo di. Ieri centinaia di cittadini provenienti da tutta la Basilicata (inclusi i caregiver di minori di sedici anni), si sono spintonati contro le transenne davanti alle tende del Qatar nel parcheggio dell'ospedale per una dose del vaccino. Oggi è la seconda giornata e le somministrazioni sono centralizzate ae Matera, per le rispettive province. Dopo la ressa di ieri, è cambiata la modalità: se lunedì potevano presentarsi i cittadini lucani ultrasessantenni (dai 60 ai 79 anni), martedì solo i cittadini di età compresa fra i 75 e i 79 ...

Advertising

ciccian : RT @lucianocapone: Nonostante abbia deciso di vendere a prezzo di costo, AstraZeneca è accusata per le inadempienze contrattuali di specula… - GennaroIannotti : RT @lucianocapone: Nonostante abbia deciso di vendere a prezzo di costo, AstraZeneca è accusata per le inadempienze contrattuali di specula… - FabioPozzi5 : RT @lucianocapone: Nonostante abbia deciso di vendere a prezzo di costo, AstraZeneca è accusata per le inadempienze contrattuali di specula… - PulcinoRossoner : RT @lucianocapone: Nonostante abbia deciso di vendere a prezzo di costo, AstraZeneca è accusata per le inadempienze contrattuali di specula… - PasiniFrancesco : RT @lucianocapone: Nonostante abbia deciso di vendere a prezzo di costo, AstraZeneca è accusata per le inadempienze contrattuali di specula… -