“A legnate!” Striscia la notizia | Michelle Hunziker preoccupata per l’inviato del programma | cosa è successo

(Di martedì 13 aprile 2021) Quanto può trasportare un furgone? Di certo non 50 quintali di legna, al massimo 10… Se n’è accorto facilmente Moreno Morello che alaha sgominato una banda di truffatori. A volte però farlo è complicato el’ha ricordato ai telespettatori del tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci., affiancata dall’ormai partner storico Gerry Scotti con cui da anni e centinaia di puntate forma una coppia iconica dietro il bancone, l’ha ricordato con ironia commentando il servizio di Moreno Morello, a sua volta volto ormai di casa per gli aficionados di. “In questo caso Moreno ha rischiato di prendere un po’ di legnate”, sono state le parole dellaMai così evocative, visto che Morello, da Padova, è ...

Lanostratv

