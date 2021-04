Vogliamo salutarla? Pupo | colpo bassissimo a Mara Venier | attimi di sconcerto in studio su Rai 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Incontenibile, come sempre. Si parla diche ieri, domenica 11 aprile, era ospite dia Domenica In, il programma in onda su Rai 1. Intervista scoppiettante, in cui il cantante, punto dalla padrona di casa per la sua passione per le donne, ha replicato insinuando una vecchia relazione tra lae Gianni Morandi. Mattatore in tv,è stato recentemente opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nel corso dell'intervista, il cantante ha parlato anche della madre e della demenza che la aveva colpita, spendendo parole toccanti e piene d'affetto. Ma in passato,fu anche inviato del reality La Fattoria, condotto da Barbara D'Urso. E quando si è parlato di quell'esperienza, ecco cheha punzecchiato ancora Zia ...