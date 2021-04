Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2021 ore 15:30 (Di lunedì 12 aprile 2021) Viabilità DEL 12 APRILE 2021 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È PREVALENTEMENTE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E ARDEATINA. TRAFFICO INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. FORTI DISAGI SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN SINISTRO CHE PROVOCA CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA APRILIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA TANGENZIALE STESSA TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)DEL 12 APRILEORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È PREVALENTEMENTE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E ARDEATINA. TRAFFICO INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. FORTI DISAGI SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN SINISTRO CHE PROVOCA CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA APRILIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA TANGENZIALE STESSA TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALNE SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI ...

