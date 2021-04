Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Litigio tra Samantha e Armando! (Di lunedì 12 aprile 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando esce con quattro Donne e viene duramente attaccato da tutti, compresa Samantha. Si parla anche di Giacomo che inizia a dubitare di Carolina… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo del Trono Classico. Giacomo e Carolina hanno avuto un nuovo confronto, mentre Samantha è stata duramente attaccata da Armando. Ecco che cosa è successo Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: i dubbi di Giacomo! La Puntata si apre con l’ingresso dei ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 12 aprile 2021)di: Armando esce con quattroe viene duramente attaccato da tutti, compresa. Si parla anche di Giacomo che inizia a dubitare di Carolina… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo del Trono Classico. Giacomo e Carolina hanno avuto un nuovo confronto, mentreè stata duramente attaccata da Armando. Ecco che cosa è successodi: i dubbi di Giacomo! Lasi apre con l’ingresso dei ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - GrimoldiPaolo : #GRAZIE agli uomini e alle donne che hanno fondato la nostra #LEGA, alcuni dei quali - dopo quasi 40 anni di MILITA… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - mau_or_ : 'Un'altra donna uccisa, vittima del flagello dei 'rapimenti di spose'. Il rapimento di donne per matrimoni forzati… - LadyNews_ : Tinì smaschera Gemma Galgani: 'Hai sempre parlato male di Nicola, vuoi incastrare Riccardo' -