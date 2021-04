Under 21 in Serie A, il Verona è la più coraggiosa: Inter e Lazio non danno spazio ai giovani (Di lunedì 12 aprile 2021) L’osservatorio sul calcio italiano ha pubblicato uno studio condotto sul numero di Under 21 che hanno trovato spazio in Serie A in questa stagione e per la precisione quanti minuti questi abbiano giocato nelle varie squadre della massima Serie. E’ emerso che la squadra che dà più fiducia ai giovani è il Verona con l’11.7%, al secondo posto il Cagliari (11.3%) e Milan terzo con 7.8%. Male, da questo punto di vista, la capolista Inter e la Lazio, ferme a quota zero minuti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) L’osservatorio sul calcio italiano ha pubblicato uno studio condotto sul numero di21 che hanno trovatoinA in questa stagione e per la precisione quanti minuti questi abbiano giocato nelle varie squadre della massima. E’ emerso che la squadra che dà più fiducia aiè ilcon l’11.7%, al secondo posto il Cagliari (11.3%) e Milan terzo con 7.8%. Male, da questo punto di vista, la capolistae la, ferme a quota zero minuti. SportFace.

