Ubriaco alla guida investe un passante Paura per Gianni Sperti | cosa è accaduto

(Di lunedì 12 aprile 2021)un”, ma è tutto uno scherzo de Le Iene. Il noto opinionista di Uomini e Donne è stato protagonista di una notizia drammatica nelle ultime ore: avrebbe investito un pedone mentre eradella sua auto. Il ballerino, che tra l'altro compie oggi 48 anni, ha chiarito però nelle sue storie su Instagram che la notizia non era vera: è stato orchestrato tutto dal programma di Italia 1.ha deciso, così, di rivelare le anticipazioni della prossima puntata de Le Iene. L'opinionista, in particolare, ha pubblicato un video in compagnia dell'inviato del programma e di tutto lo staff. “Allora ragazzi, tutti quanti avrete visto sicuramente visto e letto la notizia di un ...

damorantonio : RT @GioLario: @petergomezblog @damorantonio @fattoquotidiano Parole tipo pensionato ubriaco alla bocciofila. Diciamo che la maggior parte… - GioLario : @petergomezblog @damorantonio @fattoquotidiano Parole tipo pensionato ubriaco alla bocciofila. Diciamo che la mag… - Novella_2000 : “Gianni Sperti ubriaco alla guida investe un pedone”: la notizia fa il giro del web, ma c’entrano Le iene (VIDEO) - LaMerlettaia : RT @grayfox850: @LaMerlettaia forse alla fine era solo l'autista ubriaco una psicologa mi diceva che la risposta più plausibile è sempre l… - grayfox850 : @LaMerlettaia forse alla fine era solo l'autista ubriaco una psicologa mi diceva che la risposta più plausibile è sempre la più semplice -

Il Nuovo Diario Messaggero

Gianni Sperti in queste ultime ore è stato protagonista di una notizia che ha fatto il giro del web in poco tempo. Scendendo nel dettaglio, ad attirare l'attenzione è stata la news che vedeva l'opinio ...