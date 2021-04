Tutte le regole per le riaperture dal 20 aprile fino a maggio

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il Cts e il ministro Franceschini lavorano ai protocolli per cinema, teatri, mostre e musei. Ma anche per palestre e piscine la riapertura potrà avvenire solo sulla base di nuove. Ecco ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi: “Mia moglie lo ha avuto dopo il vaccino. Positivo anche mio figlio. Ho rispettato tutte le rego… - c_magistro : La #Germania è la #Francia non possono fare ciò che vogliono e noi dobbiamo sempre piegarci. La #Francia ha comprat… - piediparma : RT @PerlaM92750857: Rispettando tutte le regole ma la Vigilia di Natale è sempre la Vigilia...il primo Natale in tre?? - FabrizioGRIMA : RT @Debby35545188: Se obbedisci a tutte le regole ti perdi tutto il divertimento. #Buonanottecosi - Roberto39755986 : RT @Debby35545188: Se obbedisci a tutte le regole ti perdi tutto il divertimento. #Buonanottecosi -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte regole

Today.it

... dove l'Emilia - Romagna si trovava dal 15 marzo, l'indice di trasmissibilità RT sceso a 0.81, [?] L'articolo Parma in zona arancione:leper scuola, negozi e spostamenti sembra essere ...E cco in sintesi ledella zona arancione. Gli spostamenti In questa zona, è consentito ... Fra queste misure vi è il mantenimento, inle attività, del distanziamento interpersonale, la ...Gran parte dell’Italia abbandona la zona rossa per abbracciare quella arancione. Andiamo a vedere quali regole cambiano a partire da questo lunedì. Quasi tutta la penisola a partire da questo lunedì ...L’ Italia torna da oggi quasi tutta in arancione . In rosso solo Valle d’Aosta, Puglia, Campania e Sardegna . Negozi, parrucchieri e ...