The Witcher 2: svelati nuovi nomi del cast (Di lunedì 12 aprile 2021) The Witcher 2 è uno dei titoli più attesi del 2021; come molte altre serie è stata bruscamente interrotta dal Covid e le riprese, anche per motivi legati ai protagonisti, non sono andate avanti per diverso tempo. Mentre i fan attendono con trepidazione l’uscita dei nuovi 8 episodi, Netflix annuncia nomi importanti che prenderanno parte alla seconda stagione. Scopriamo insieme di chi si tratta. Diverse volte ci siamo occupati di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 aprile 2021) The2 è uno dei titoli più attesi del 2021; come molte altre serie è stata bruscamente interrotta dal Covid e le riprese, anche per motivi legati ai protagonisti, non sono andate avanti per diverso tempo. Mentre i fan attendono con trepidazione l’uscita dei8 episodi, Netflix annunciaimportanti che prenderanno parte alla seconda stagione. Scopriamo insieme di chi si tratta. Diverse volte ci siamo occupati di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

NetflixIT : Un po’ di notizie che vale sempre la pena ricordare: ??Lucifer: i nuovi episodi escono il 28 maggio ??Che fine ha fa… - ananda_ev : Marquei como visto The Witcher (2019) - 1x6 - Rare Species - kimiraikkomeme : RT @NetflixIT: Un po’ di notizie che vale sempre la pena ricordare: ??Lucifer: i nuovi episodi escono il 28 maggio ??Che fine ha fatto Sara?… - LUC4CS03 : @NetflixIT Si ragazzi va bene ma noi stiamo aspettando: LCDP5 Locke&Key 2 The Witcher 2 Sex Education 3 Stranger Th… - s3inon : kiba stronzo che mi banna, la prossima volta the witcher te lo spoilero -