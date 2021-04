Tennis | Roger Federer salta Roma | Berrettini | Fognini | Sinner e Sonego nell’entry list degli Internazionali d’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 aprile 2021)è l’unico assente dall’entryper l’edizione 2021 (9-16 maggio). Lo svizzero, mai vincitore anonostante quattro finali disputate (due perse con Rafael Nadal, una con Felix Mantilla e una con Novak Djokovic), fa già capire di aver pianificato la propria presenza soltanto a Madrid e al Roland Garros, in termini di tornei sulla terra rossa, nell’anno in cui come obiettivi ha Wimbledon e le Olimpiadi. L’assenza diregala al gigante americano Reilly Opelka la presenza in tabellone principale al Foro Italico. Ci sono tutti gli altri big, da Djokovic a Nadal, e soprattutto ci sono i quattro italiani che stanno tenendo alta la bandiera tricolore in questo periodotico, e cioè ...