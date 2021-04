Sei pronto a prevenire la perdita di dati? (Di lunedì 12 aprile 2021) Dalla perdita di ricordi preziosi al mancato rispetto delle scadenze, l’impatto della mancanza di backup quando si verifica un disastro dei dati difficilmente può essere sopravvalutato. La perdita di dati preziosi è una delle cose peggiori che possono capitare a chiunque, almeno digitalmente. Immagina di perdere i dati critici di cui hai bisogno per consegnare un progetto sensibile al tempo con una scadenza incombente, come un compito scolastico, o i documenti necessari quando fai domanda per una borsa di studio o anche per un lavoro freelance che hai assunto. Oggi è la Giornata mondiale del backup , concepita come un modo per aumentare la consapevolezza del fatto che la perdita di dati costa molto alle persone e che è conveniente essere preparati. Per celebrare questo ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 12 aprile 2021) Dalladi ricordi preziosi al mancato rispetto delle scadenze, l’impatto della mancanza di backup quando si verifica un disastro deidifficilmente può essere sopravvalutato. Ladipreziosi è una delle cose peggiori che possono capitare a chiunque, almeno digitalmente. Immagina di perdere icritici di cui hai bisogno per consegnare un progetto sensibile al tempo con una scadenza incombente, come un compito scolastico, o i documenti necessari quando fai domanda per una borsa di studio o anche per un lavoro freelance che hai assunto. Oggi è la Giornata mondiale del backup , concepita come un modo per aumentare la consapevolezza del fatto che ladicosta molto alle persone e che è conveniente essere preparati. Per celebrare questo ...

