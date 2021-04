Roma blindata per la manifestazione “Io apro”. Vogliono andare a Montecitorio ma la piazza è off limits (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma blindata per la manifestazione “Io apro” contro le misure anti-Covid e le restrizioni imposte in particolare ai ristoratori. Da alcune ore è operativo il dispositivo di ordine pubblico con un elicottero che sorvola il centro della Capitale. Una blindatura ‘light’ è stata disposta intorno ai Palazzi del Governo e del Parlamento con transenne a Montecitorio e Palazzo Madama dove i manifestanti – giunti a Roma da tutta Italia con 130 pullman – hanno annunciato che si recheranno. Alle 13, spiegano fonti della Polizia all’Adnkronos, le strade attorno ai Palazzi a cui puntano i manifestanti che chiedono aperture immediate verranno chiuse – anche attraverso il dispiegamento di blindati- per evitare che riaccada quanto registrato la settimana scorsa, con scontri fuori alla Camera dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 aprile 2021)per la“Io” contro le misure anti-Covid e le restrizioni imposte in particolare ai ristoratori. Da alcune ore è operativo il dispositivo di ordine pubblico con un elicottero che sorvola il centro della Capitale. Una blindatura ‘light’ è stata disposta intorno ai Palazzi del Governo e del Parlamento con transenne ae Palazzo Madama dove i manifestanti – giunti ada tutta Italia con 130 pullman – hanno annunciato che si recheranno. Alle 13, spiegano fonti della Polizia all’Adnkronos, le strade attorno ai Palazzi a cui puntano i manifestanti che chiedono aperture immediate verranno chiuse – anche attraverso il dispiegamento di blindati- per evitare che riaccada quanto registrato la settimana scorsa, con scontri fuori alla Camera dei ...

