(Di lunedì 12 aprile 2021) Erano state messe in vendita da una nota casa d'asta genovese, su incarico di un antiquario della Capitale, le due lesene inpolicromo del Settecento trafugate nel 1991 dall'altare maggiore ...

Advertising

anteprima24 : ** Recuperate a Genova opere in marmo rubate in chiesa a #Napoli ** -

Ultime Notizie dalla rete : Recuperate Genova

Agenzia ANSA

... coordinati dalla Procura di, hanno anche identificato l'antiquario. Alle 10,30 di domani le operedai militari saranno consegnate dal comandante del Nucleo, il maggiore Giampaolo ......dovranno essere realizzate sui monconi delle alberature di pino marittimo presenti su via. ... oltre che alla circolazione, anche al parcheggio? Appello alla giunta:un minimo di buon ...Erano state messe in vendita da una nota casa d'asta genovese, su incarico di un antiquario della Capitale, le due lesene in marmo policromo del Settecento trafugate nel 1991 dall'altare maggiore dell ...Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista e opinionista tv. Ecco quanto evidenziato: "Da quando Gattuso ha ...