Quando torna a essere camaleonte | il Napoli funziona

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il rovesciamento dello status quo Nella narrazione semplicistica – per non dire banale e banalizzante – del calcio, Claudio Ranieri è un allenatore vecchio. È l’espressione di un calcio antico, obsoleto, è un tecnico che potrebbe allenare solo in Serie A, e tante altre etichette vuote di questo genere. La realtà, soprattutto dopo Sampdoria-, dice tutt’altro: la gara di Marassi puòraccontata come un rovesciamento dello status quo, perché, tra le due squadre in campo, quella di Ranieri era quella più profondamente identitaria, mentre quella di Gattuso ha saputo assumere varie forme nel corso dei 90?. Alla fine, come succede spesso – quasi sempre – nel calcio, ha vinto il talento. Hanno vinto Fabián Ruiz, Osimhen, e i loro compagni. Il fatto che abbiamo “isolato” lo spagnolo e il nigeriano non è casuale. Sono stati loro gli uomini-simbolo e ...