Primavera indietro tutta: ancora FREDDO in arrivo e durerà svariati giorni (Di lunedì 12 aprile 2021) La nuova settimana è iniziata con il passaggio di un nuovo impulso perturbato, associato ad un minimo di bassa pressione. La novità è rappresentata dall’imminente nuovo travaso d’aria fredda d’origine artica, richiamata sull’Italia dallo stesso vortice ciclonico. Le anomalie termiche in quota, a circa 1500 metri di quota, previste a metà settimanaLe correnti più fredde entreranno nel vivo nei prossimi giorni su gran parte d’Italia, favorendo anche nevicate sui rilievi fino a quote basse per il periodo. La discesa d’aria fredda è favorita dall’elevazione sempre più decisa dell’anticiclone atlantico verso nord, con massimi di pressione tra Islanda e Regno Unito. Questa configurazione barica diverrà ancora più evidente per metà settimana, con l’anticiclone che si sbilancerà ulteriormente verso nord-nord-est, fin sul Mare di Norvegia. Ne conseguirà la ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) La nuova settimana è iniziata con il passaggio di un nuovo impulso perturbato, associato ad un minimo di bassa pressione. La novità è rappresentata dall’imminente nuovo travaso d’aria fredda d’origine artica, richiamata sull’Italia dallo stesso vortice ciclonico. Le anomalie termiche in quota, a circa 1500 metri di quota, previste a metà settimanaLe correnti più fredde entreranno nel vivo nei prossimisu gran parte d’Italia, favorendo anche nevicate sui rilievi fino a quote basse per il periodo. La discesa d’aria fredda è favorita dall’elevazione sempre più decisa dell’anticiclone atlantico verso nord, con massimi di pressione tra Islanda e Regno Unito. Questa configurazione barica diverràpiù evidente per metà settimana, con l’anticiclone che si sbilancerà ulteriormente verso nord-nord-est, fin sul Mare di Norvegia. Ne conseguirà la ...

