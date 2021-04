Ogni giornata il cammino Champions diventa più difficile | il Napoli deve pensare a sé

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 aprile 2021) Cesare – Caro Guido possiamo dire che ilha svolto il suo compito anche se contro una Sampdoria da saldi di fine stagione. E ti devo dire che mi è sembrato anche oggi, come contro il Crotone, che ilabbia provato a non vincere la partita. Troppi i gol divorati fino al raddoppio. Tiri di Zelinski, Fabian Ruiz, Insigne per citare alcune grandi occasioni mancate per chiudere la partita. Guido – Beh a dire il vero non si può pretendere di giocare sempre a mille. Anche se nel calcio basta un attimo per rovinare una partita. Ilmi è parso controllare con disinvoltura il match. Gran partita di Fabian Ruiz in quantità e qualità. Il suo gol è stato da manuale del calcio dalla impostazione alla realizzazione con una grande azione di prima che ha coinvolto diversi giocatori. Cesare – A me ha convinto anche la prova di ...