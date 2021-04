Nave Gregoretti: Salvini non ha commesso nessun reato (Di lunedì 12 aprile 2021) A Catania vi è stato l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio dell’ex numero uno del Viminale, al tempo del governo Lega-M5S. L’accusa per Salvini era di sequestro di persona per il ritardo dello sbarco dalla Nave Gregoretti di 131 migranti nel luglio del 2019 ad Augusta, nel Siracusano. L’ex ministro è presente nell’aula bunker del carcere Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) A Catania vi è stato l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio dell’ex numero uno del Viminale, al tempo del governo Lega-M5S. L’accusa perera di sequestro di persona per il ritardo dello sbarco dalladi 131 migranti nel luglio del 2019 ad Augusta, nel Siracusano. L’ex ministro è presente nell’aula bunker del carcere

Agenzia_Ansa : Il caso della nave Gregoretti: la procura di Catania chiede il non luogo a procedere per Matteo Salvini #ANSA - repubblica : ?? Nave Gregoretti, al processo il pm chiede il non luogo a procedere per Salvini: 'In linea col governo, non violat… - LegaSalvini : MIGRANTI, MARIA GIOVANNA MAGLIE SBOTTA SUL CASO GREGORETTI: 'NO AL PROCESSO PER MATTEO SALVINI, FINITA LA PAGLIACCI… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: L'ex ministro dell'Interno, Matteo #Salvini, nella vicenda dello sbarco dei migranti da nave Gregoretti al centro dell'u… - MauroCapozza : RT @salvinimi: Non si possono mettere i cardellini in gabbia perché ti becchi una denuncia, però puoi tenere sequestrati in una nave donne… -