Mobilità docenti e Ata 2021, le risposte alle domande più frequenti: Question time con Di Patre (Gilda) [Ore 14,30] (Di lunedì 12 aprile 2021) Per fornire un supporto a chi deve ancora inviare la domanda e per risolvere i dubbi più frequenti, ecco il Question time in diretta con la vice coordinatrice della Gilda degli Insegnanti, Maria Domenica Di Patre. L'articolo Mobilità docenti e Ata 2021, le risposte alle domande più frequenti: Question time con Di Patre (Gilda) Ore 14,30 . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 aprile 2021) Per fornire un supporto a chi deve ancora inviare la domanda e per risolvere i dubbi più, ecco ilin diretta con la vice coordinatrice delladegli Insegnanti, Maria Domenica Di. L'articoloe Ata, lepiùcon Di) Ore 14,30 .

Advertising

CorriereUniv : La scadenza per le domande di #mobilità è prevista per domani ma ci sarebbero già 50 mila #docenti pronti a cambiar… - scuolainforma : Mobilità docenti 2021/22: ecco le prime stime sul numero di domande - fisco24_info : Altri 50mila insegnanti pronti a cambiare scuola: In scadenza i termini per le domande di mobilità dei docenti: non… - infoitinterno : Mobilità docenti 2021: quali conseguenze se chiedo anche cattedra orario esterna? - SettaAdele : @Tiziana_Drago Gentile ministro più tempo per la@mobilità. I docenti sono con L Aqua alla gola -