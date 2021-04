(Di lunedì 12 aprile 2021)è laa ricoprire la carica didel Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). La nomina è arrivata dal ministro dell’Università e della Ricerca,Cristina Messa e, come comunicato dal Ministero, resterà in carica per quattro anni.fu già ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca durante il governo di Enrico Letta. “Sono felice ed emozionata per la nomina adel Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ringrazio la ministra Messa e il Comitato di Selezione per la fiducia ripostamia persona”, è stata ladizione della neo. “Essere la...

TgLa7 : Maria Chiara Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). E' la prima presidente donna nella… - LVinegar : RT @NicolaCorda: Maria Chiara Carrozza è la nuova presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). E' la prima donna nella storia a… - xspidermommy : RT @rtl1025: ?? Maria Chiara #Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (#Cnr) e che sarà in carica per i prossimi quattr… - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Maria Chiara Carrozza presidente del Cnr, prima donna nella storia - antoriccelli : @MC_Carro Maria Chiara Carrozza prima presidente donna del #Cnr #Telegranducato -

Maria Chiara Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e che sarà in carica per i prossimi quattro anni. È la prima presidente donna nella storia del principale ente di ...
Ex ministro dell'Istruzione nel governo Letta, sarà in carica per i prossimi quattro anni: "Sfida e responsabilità senza precedenti" ...