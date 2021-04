Lol, la “Gioconda umana” di Elio e la gag di Lillo sono le stesse della versione tedesca del programma: scoppia il caso (Di lunedì 12 aprile 2021) L’hanno già ribattezzato “LOL gate”. Cos’è successo? Un paio di sketch di “Lol – Chi ride è fuori” sono pressoché identici alla versione tedesca del format. La vicenda include due tra i protagonisti più amati del programma: Lillo Petrolo ed Elio. Il primo è accusato di aver preso spunto da un collega tedesco per il numero del mago con il righello metallico di un metro e della confezione di Kleenex, mentre al musicista contestano di aver rubato l’idea della “Gioconda umana”. “Pretendo di sapere come stanno le cose, sono già dall’avvocato”, ha twittato Selvaggia Lucarelli. Le somiglianze sono presto diventati virali sui social. Più che altro, lo stupore nasce dal fatto che si pensava che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) L’hanno già ribattezzato “LOL gate”. Cos’è successo? Un paio di sketch di “Lol – Chi ride è fuori”pressoché identici alladel format. La vicenda include due tra i protagonisti più amati delPetrolo ed. Il primo è accusato di aver preso spunto da un collega tedesco per il numero del mago con il righello metallico di un metro econfezione di Kleenex, mentre al musicista contestano di aver rubato l’idea”. “Pretendo di sapere come stanno le cose,già dall’avvocato”, ha twittato Selvaggia Lucarelli. Le somiglianzepresto diventati virali sui social. Più che altro, lo stupore nasce dal fatto che si pensava che ...

