L'Italia trema, due scosse di terremoto avvertite dai cittadini: "Si è sentito"

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 5:15 in provincia di Perugia, nella zona colpita il 30 ottobre 2016 dal sisma di magnitudo 6.5. Secondo quanto riportano i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto di stamani ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a 4 chilometri da Preci e a 12 da Norcia. Non si segnalano danni a persone o cose. 

Nella serata di domenica 11 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 3,1 è stata registrata dall'Ingv a tre chilometri a nord est di Fiordimonte, nel Comune di Valfornace, in provincia di Macerata, a una profondità di 9 chilometri. Il movimento tellurico è stato avvertito in modo forte e chiaro dalla popolazione, che lo ha segnalato sui social. Anche in questo caso non ci sono state segnalazioni di danni.

