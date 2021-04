Ivana Mrazova, colpita da un grave lutto: la vicinanza di Luca e Tonon (Di lunedì 12 aprile 2021) La nota modella Ivana Mrazova è stata recentemente colpita da un grave lutto. L’ex gieffina, da quanto ha annunciato pubblicamente, ha perso il padre. A dimostrare pubblicamente la loro vicinanza sono stati Luca Onestini, il fidanzato, e Raffaello Tonon, grande amico di Luca e anche lui ex gieffino. “Ciao papà…” – Nella giornata di oggi, Ivana L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) La nota modellaè stata recentementeda un. L’ex gieffina, da quanto ha annunciato pubblicamente, ha perso il padre. A dimostrare pubblicamente la lorosono statiOnestini, il fidanzato, e Raffaello, grande amico die anche lui ex gieffino. “Ciao papà…” – Nella giornata di oggi,L'articolo

