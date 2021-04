Isola 2021: tutti i naufraghi contro Brando Giorgi, Ubaldo furioso: 'Sarò la tua spina nel cu*o sull'Isola' (Di lunedì 12 aprile 2021) . Che l'attore non avesse buoni rapporti con il gruppo era chiaro, ma durante la diretta ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021) . Che l'attore non avesse buoni rapporti con il gruppo era chiaro, ma durante la diretta ...

Advertising

repubblica : Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' - Agenzia_Ansa : Farfalle in via di estinzione da rovi e canneti all'Isola d'Elba, serve far passare luce. Biologi, taglio vegetazio… - Agenzia_Ansa : Vaccini, a Venezia arriva il vaporetto ambulatorio mobile. All'isola di Sant'Erasmo per vaccinare gli over 80 #ANSA - gius23076187 : RT @itsscaar_: Sarò la tua spina nel culo. cit. Ubalto il cromatologo, Isola dei famosi 2021. #isola - HondaBerlin : RT @tempoweb: Lite furibonda all'#Isoladeifamosi tra Brando #Giorgi e Ubaldo #Lanzi 'Sarò la tua spina nel c**o' @giadinagrisu #isola #12… -