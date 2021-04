Iran | blackout nel sito di Natanz | Atto di terrorismo nucleare

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ilblack out registrato negli impianti atomici disarebbe dovuto a un cyber attacco e dietro questo, secondo le autoritàiane, ci sarebbero undi "" e la ...

Iran blackout

Ilblack out registrato negli impianti atomici di Natanz sarebbe dovuto a un cyber attacco e ... Quest'ultimo incidente riporta di attualità la questione dell'intesa con l', stipulata nel ......da ieri Teheran aveva accusato Israele di essere responsabile deldel principale impianto nucleare iraniano. Il premier Benjamin Netanyahu ha usato parole durissime: 'La lotta contro l'...Natanz, 12 apr. (askanews) - Il blackout black out registrato negli ... riporta di attualità la questione dell'intesa con l'Iran, stipulata nel 2015, ma abbandonata dall'amministrazione di ...Ancora una volta sembra opera di Israele, ed è un problema per i negoziati sul nucleare iraniano con gli Stati Uniti, appena ripresi ...