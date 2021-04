Io Apro | Galli minimizza la protesta | “Pochi manifestanti | proteste pilotate” Video

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr – Il professor Massimo, onnipresente guru mediatico della lotta al coronavirus, era ospite quest’ggi a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone e tra un’opinione e l’altra sulle riaperture ne ha espressa anche una sulla manifestazione Iotenutasi oggi a Roma con uno sguardo agli anni 70 (quelli dipinti di rosso). Io, l’opinione insindacabile diOggi a Roma c’è stata una manifestazione non autorizzata invocata tra gli altri dal movimento di ristoratori e dipendenti del comparto dell’accoglienza Io. Già il 6 aprile scorso una manifestazione simile con gli stessi protagonisti aveva portato la tensione alle stelle a Roma, venendo in contatto con la polizia. Essendo presenti alcuni esponenti di CasaPound le belle menti della stampa italiana hanno pensato di ...

